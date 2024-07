Angebote, Sperrungen und Anreise: Alles, was Ihr zum Auer Stadtfest wissen müsst

Aue-Bad Schlema - Am kommenden Freitag beginnt in Aue ( Erzgebirge ) das beliebte Stadtfest mit einem umfangreichen Programm für Jung und Alt. Auch das Wetter soll mitspielen. Was Anwohner und Besucher wissen sollten, haben wir für Euch zusammengefasst.

Wenn Ihr die Schlemmereien ein wenig verdaut habt, könnt Ihr Euch nur wenige Meter weiter auf dem Rummel am Anton-Günther-Platz austoben. Neben dem Riesenrand findet Ihr unter anderem auch eine Geisterbahn und ein Showtruck, an dem abends DJs auflegen.

Auf dem Altmarkt beginnen am heutigen Mittwoch die Aufbauarbeiten. © privat

Bereits am heutigen Mittwoch beginnen die Aufbauarbeiten auf dem Altmarkt. Am Donnerstag erfolgt dann die Sperrung der Parktaschen in der Bahnhofstraße vom Fußgängerüberweg am Hotel "Blauer Engel" bis zur Einmündung zur Rudolf-Breitscheid-Straße für die Vorbereitungsarbeiten.

Ebenfalls gesperrt werden die Parkplätze in der Rudolf-Breitscheid-Straße und auf dem Neumarkt.

Am Freitag folgen dann weitere Sperrungen: Ab 12 Uhr wird die Lessingstraße komplett und die Thomas-Mann-Straße von der Einmündung zur Thomas-Müntzer-Straße bis zur Einmündung Käthe-Kollwitz-Straße voll gesperrt.

Die B101 wird für eine halbe Stunde von 16 bis 16.30 Uhr im Bereich der Schillerstraße bis Engelkreuzung und die Bahnhofstraße von der Engelkreuzung bis zur Rudolf-Breitscheid Straße voll gesperrt.



Wie bereits 2022 wird die Mühlstraße auch in diesem Jahr als Festgelände genutzt, weswegen auch hier sowie auf der Bahnhofstraße ab 12 Uhr eine Vollsperrung erfolgt.