Aus für Westernstadt "Old Miners Creek" im Erzgebirge: Was dahinter steckt

Geyer - Die Westernstadt " Old Miners Creek " (zu Deutsch: "Alter Bergmannsbach") nahe Geyer im Erzgebirge schließt ihre Tore.

Felix Tillner (34, v.l.n.r.) alias Doc Martin, Tiffany Rehnert (32) alias Fay Jackson und Wachmann Enrico Damm (49, r.) alias John James Cooper vor dem Eingang zum Siedlercamp. (Archivbild) © Kristin Schmidt

In einem emotionalen Facebook-Post gaben die Betreiber Tonio Werl (47) und Andreas Hofmann bekannt, dass sie ihr Projekt nicht mehr wirtschaftlich betreiben können.

"In einem von Krisen geschütteltem Land, in welchem systematisch Zahlangst unter den Menschen gestreut wird, sich einfachste Dinge exorbitant verteuern, sind wir gezwungen zu kapitulieren und nunmehr die Reißleine zu ziehen", heißt es in ihrem Statement.

Die Betreiber blicken auf eine bewegte Geschichte zurück. Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren eröffnete die Westernstadt 2020 ihre Pforten.

Damals war die Vision klar: eine authentische Goldgräberstadt im Erzgebirge, in der sich Cowboys, Abenteurer und Hobbyisten wie im Wilden Westen fühlen können.