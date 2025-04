Dach von altem Kino eingestürzt: Was passiert jetzt mit dem Gebäude?

Hohndorf - An der Rödlitzer Straße in Hohndorf ( Erzgebirge ) ist über Ostern das Dach einer alten Lagerhalle eingestürzt , einst Heimat des Gemeinde-Kinos. Damit endet wohl die über 100-jährige Geschichte des traditionsreichen Gebäudes.

Am Montagabend wurde das eingestürzte Dach gemeldet. Vermutlich muss das Gebäude abgerissen werden. © André März

Am Ostermontag gegen 18.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Privatgrundstück aus. "Einem Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma fiel am besagten Tag das eingestürzte Dach auf. Er meldete den Vorfall unverzüglich", so ein Polizeisprecher. Glücklicherweise befand sich niemand im Inneren, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Das etwa 50 Quadratmeter große Gebäude wurde von der Feuerwehr Hohndorf mit 15 Einsatzkräften abgesichert. Zusätzlich kam ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks zum Einsatz, um das weitere Vorgehen zu prüfen.

Die genaue Ursache des Einsturzes ist bislang unklar. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Auch Hohndorfs Bürgermeister Lutz Rosenlöcher (61, CDU) verschaffte sich am Montagabend ein Bild der Lage.

"Es war absehbar, dass das Dach irgendwann Probleme bereitet. Nachbarn hatten den Eigentümer bereits darauf hingewiesen", erklärte er. Er zeigt sich erleichtert, dass dieser nun zugesagt hat, zeitnah Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. "Ich glaube nicht, dass das Gebäude noch einmal aufgebaut werden kann", so Rosenlöcher weiter.