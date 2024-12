Brand in Asylheim im Erzgebirge: Verdächtiger festgenommen!

Erzgebirge - Brand in Jahnsdorf ( Erzgebirgskreis )!

Am gestrigen Freitagabend brannte eine Asylunterkunft in Jahnsdorf (Erzgebirge). © André März

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ist am gestrigen Freitagabend ein Brand in einer Asylunterkunft in Jahnsdorf OT Pfaffenhain (Erzgebirgskreis) ausgebrochen.

Bei Ankunft der Feuerwehrkräfte in der Wilhermsdorfer Straße stand nach ersten Informationen bereits ein Teil eines Wohnblocks mit mehreren Zimmern in Vollbrand.

Die acht Bewohner der Unterkunft konnten den Wohnblock rechtzeitig unbeschadet verlassen. Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen der Flammen auf weitere, angrenzende Wohnblocks.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an. Der Wohnblock brannte komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der Unterkunft kamen in einer anderen Einrichtung unter.