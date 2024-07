Bürgermeister aus dem Erzgebirge gewinnt skurrile Seemanns-Wette

Schneeberg - Wenn vor der Festbühne ein rot-weißer Leuchtturm neben einem Segelboot steht und der Shanty-Chor Plauen das "Steigerlied" singt, ist man - logisch - in Schneeberg ( Erzgebirge ). Unter dem Motto "Glück auf trifft Ahoi" feierte die Stadt samt Gästen vor dem Bergstreittag am heutigen Montag.

Die ehemaligen Seeleute Jörg Sämann (57) und Bürgermeister Ingo Seifert (54, Freie Wähler, r.) hatten gewettet: Kommen 50 Seeleute aus dem Erzgebirge auf die Schneeberger Bühne? © Maik Börner

Im Mittelpunkt stand die jährliche Bürgermeisterwette. Der frühere Seemann Jörg Sämann (57) hatte mit Stadtchef Ingo Seifert (54, Freie Wähler) gewettet, dass er keine 50 ehemaligen Seeleute aus dem Erzgebirge auf die Bühne in Schneeberg bekommt.

Seifert, vor der Wende selbst bei der DDR-Hochseefischerei, hielt dagegen. Am Ende standen 70 ehemalige oder aktive Seeleute mit einem "Flens" auf der Bühne



41 Jahre zur See ging Rolf Göckeritz (73). Er fing an auf dem Öltanker "Zeitz", mit dem er im Persischen Golf Erdöl für die DDR holte.

"Im Erzgebirge steckt viel Seefahrt. Seereederei, Fischerei und Marine waren die einzigen Möglichkeiten, die Welt zu entdecken", weiß Seifert.

Sämann, der 1983 als Maschinenassistent in der Handelsflotte angeheuert und später bei der Weißen Flotte gearbeitet hatte, war auf See in Mittelamerika und Asien zu Hause.