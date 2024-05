Dieses DDR-Museum aus Sachsen zieht nach Brandenburg

Gelenau - Von A wie "Amiga" bis Z wie "Zetti": Das DDR-Museum in einer ehemaligen Kirche an der Straße der Einheit in Gelenau ( Erzgebirge ) beherbergt rund 20.000 Exponate aus dem sozialistischen Lebensalltag. Im Sommer geht diese Ära nach 16 Jahren zu Ende. Ein Abschied für immer?

Autorin Claudia Curth (49, l.) möchte die Ausstellung für ein Hotel in Brandenburg von Museums-Chefin Andrea Müller (55) übernehmen. © Uwe Meinhold

Die Idee zum Museum hatte Andrea Müller (55): "Ich fand auf dem Dachboden eine alte Kiste aus meiner Kindheit. Die Erinnerung daran fesselte mich." Auf Flohmärkten sammelte sie die ersten Exponate. 2005 entstand eine Wanderausstellung.



Das Museum ist in einer ehemaligen Kirche beheimatet. "2007 kaufte ich das Kirchenhaus und eröffnete ein Jahr später das Museum", so Müller.

Doch in den vergangenen Jahren gingen die Besucherzahlen stetig zurück. "Aufgrund der gleichzeitig gestiegenen Kosten und der rückläufigen Besucher werde ich das Museum im Juli schließen", so die 55-Jährige.

Doch was passiert dann mit den Exponaten? Ursprünglich sei geplant gewesen, dass Leute anfragen können, um bestimmte Stücke zu erwerben. Mittlerweile gebe es bereits eine lange Liste an Interessenten für einzelne Exponate.

Nun scheint es doch eine andere Lösung zu geben. Ein Hotel in Brandenburg plant, die Ausstellung komplett zu übernehmen und in den dortigen Räumen neu auszurichten. Auch ein Pflegeheim ist dort in unmittelbarer Nähe ansässig. Claudia Curth (49), Autorin der "Erzgebirgsmärchen" aus Thalheim, stellte den Kontakt her.

"Ich plane, dort mithilfe der Ausstellung verschiedene Mitmach-Events vor allem mit älteren Menschen durchzuführen. Anhand der Exponate lassen sich viele Geschichten erzählen", so die 49-Jährige. Das Museum hat (noch) samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.