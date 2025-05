Unerlaubte Einreisen: Bundespolizei schickt mehrere Männer zurück nach Tschechien

Reitzenhain (Marienberg) - An der Grenze war Schluss! Die Bundespolizei erwischte am Donnerstag drei Russen, die nach Deutschland einreisen wollten. Zwei von ihnen hatten keine Aufenthalts-Dokumente, wurden wieder zurück nach Tschechien geschickt.

Die deutsch-tschechische Grenze in Reitzenhain: Hier stoppte die Bundespolizei mehrere Männer, die illegal nach Deutschland einreisen wollten. (Archivbild) © Haertelpress

Am 1. Mai legte sich die Bundespolizei an der deutsch-tschechischen Grenze in Reitzenhain (Erzgebirge) auf die Lauer. Dort zogen die Beamten die drei Russen (27, 28, 41) aus dem Verkehr.

Schnell stellte sich heraus: Der 28-jährige Autofahrer hatte keinen Versicherungsschutz für seinen Wagen, zudem konnte er keinen Führerschein vorlegen.

Darüber hinaus hatten seine zwei Begleiter keine Aufenthaltsgenehmigungen für Deutschland. Beide wurden anschließend wieder nach Tschechien zurückgeschoben, heißt es.

Bei dem 41- und 28-Jährigen wurde außerdem ein Einhand- sowie ein Butterflymesser gefunden.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Fahrer wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.