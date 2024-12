Dieses Geschenk haben Fußball-Frauen aus dem Erzgebirge für eine Kita

Co-Trainer Max Wehner (27) und seine Frauenmannschaft vom SV Affalter wollen Kindern eine Freude machen. © Kristin Schmidt

Das Ball-Set besteht laut Co-Trainer Max Wehner (27) aus drei Fußbällen und je einem Volleyball, Basketball, Handball und Rugbyball.

Am 19. Dezember sollen sie an die Kita "Kinderland" in Aue-Bad Schlema gehen. Dem Verein geht es darum, zur Weihnachtszeit etwas an die Gesellschaft zurückzugeben.

Als überlegt wurde, was den Kleinen geschenkt werden sollte, kam die Frauenmannschaft auf Sportbälle.