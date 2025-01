Doppelmord in Crottendorf: Erzgebirgerin bringt Krimi-Roman heraus

Crottendorf - In ihrem ersten Buch war es "eiskalt" - doch nun wird es heiß: In der Handlung des zweiten Kriminalromans von Danielle Zinn (38), "Glutrotes Erzgebirge ", taucht der Leser ein weiteres Mal in den Heimatort der Autorin ein: Crottendorf.

Der neue Roman "Glutrotes Erzgebirge" soll im Mai erscheinen. © PR

Während ihr erster Roman "Eiskaltes Erzgebirge" in die Vorweihnachtszeit gelegt wurde, handelt der neue Roman kurz vor den Sommerferien.

Laut Danielle Zinn findet Kriminalkommissar Alexander Berghaus einen mysteriösen Umschlag in seinem Briefkasten.

Darin befindet sich ein mumifizierter Finger - gepaart mit der Botschaft: "Ich weiß, was damals wirklich passiert ist."

Zur gleichen Zeit passieren in Crottendorf zwei Morde. Ob es eine Verbindung zwischen dem Finger und den Leichen gibt, muss der Leser herausfinden. "Es ist wieder ein Krimi und knüpft an das 'Eiskalte Erzgebirge' an", erzählt Schriftstellerin Danielle Zinn, die in Markkleeberg wohnt und hauptberuflich als Controllerin arbeitet.

Auch in ihrem neuen Roman spielt Crottendorf eine Rolle, denn beide Tote stammen aus dem Ort. Aber auch die Kollegin von Ermittler Berghaus ist wieder mit dabei. Diesmal wird ihnen ein tollpatschiger Praktikant an die Seite gestellt, der die Ermittlungen durcheinanderwirbelt.