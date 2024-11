Entscheidung im Stadtrat gefallen: Fichtelberg-Schwebebahn und Lifte werden verkauft

Dem Beschluss war eine emotionale Debatte vorausgegangen. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren versucht, Lösungen zu finden, um in das Skigebiet zu investieren. Den Verkauf an die Familie Gläß sehe ich als unsere Chance", sagte Bürgermeister Jens Benedict (38, Bürgerbündnis EINZ).

Für diesen Vorschlag stimmte am Dienstagabend die Mehrheit der Stadträte. Die Zukunft des Skigebietes wird damit vom vogtländischen Unternehmer Rainer Gläß (65) bestimmt, der auch das Fichtelberghaus und das Gipfelgrundstück kaufen will.

Verkauft wird die Fichtelberg Schwebebahn samt ihrer Skilifte an den vogtländischen Unternehmer Rainer Gläß (65). © Uwe Meinhold

Gemeint ist die Investition in einen neuen 6er-Sessellift an der sogenannten Himmelsleiter, die Rainer Gläß noch nächstes Jahr in Angriff nehmen will.

Der Multimillionär bekräftigte nach der Sitzung: "Ich möchte, dass der Berg funktioniert. Im Moment verkauft sich Oberwiesenthal unter Wert. Packen wir das an, das ist meine Intension."

Mit dem Verkauf der städtischen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) geht auch rund ein Fünftel der Fläche im Skigebiet an den Investor aus Schöneck. Zu welchem Preis das Geschäft abgeschlossen wird, soll ein Gutachten ermitteln. Bürgermeister Benedict: "Aktuell gehen wir von einer Dauer von drei bis vier Monaten für die Verhandlungen über dem Kaufvertrag aus."

Nach der Sitzung zeigte sich Rainer Gläß "zufrieden", machte aber auch klar, dass er bei einem anderen Ausgang der Abstimmung sein Kaufgebot für das Fichtelberghaus zurückgezogen hätte, über das der Kreistag des Erzgebirgskreises im Dezember entscheidet: "Dann hätte ich in Obergurgl investiert, das ist der zweite Ort, wo ich gerne Ski fahre."

