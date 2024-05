23.05.2024 16:05 1.008 Erzgebirge: Entlaufener Bulle erlegt

Nachdem der Bulle am Pfingstmontag in Oberwiesenthal abgehauen war, fand ihn am heutigen Donnerstag der zuständige Jagdpächter bei Cranzahl.

Von Sarah Fuchs

Oberwiesenthal - Am Montag war im Oberwiesenthaler Ortsteil Niederwiesenthal (Erzgebirge) ein Bulle abgehauen und konnte bis zum heutigen Donnerstag nicht gefunden werden. Seit Pfingstmontag wurde der Bulle vermisst. © Ralph Kunz Wie die Polizei nun am Nachmittag mitteilte, wurde das 600 Kilogramm schwere Tier vom zuständigen Jagdpächter in einem Waldstück bei Cranzahl gesichtet. Gegen 14.20 Uhr erschoss er den Bullen. Das Simmentaler Fleckvieh war am Pfingstmontag gegen 15 Uhr im Bereich der Eisenbergstraße entlaufen, woraufhin er in ein Waldgebiet oberhalb des Steinbruches zwischen Hammerunterwiesenthal und Kretscham-Rothensehma verschwand. Bei dem entlaufenen Bullen handelte es sich um ein Simmentaler Fleckvieh. (Symbolbild) © imago/imagebroker Die Polizei hatte die Bevölkerung davor gewarnt, sich dem Bullen zu nähern und im Falle des Entdeckens umgehend die Polizei zu informieren.

