Erzgebirge: Vom entlaufenen Bullen fehlt noch immer jede Spur!

Oberwiesenthal - Der entflohene Bulle aus Hammerunterwiesenthal (Erzgebirge) ist noch nicht gefasst. Die Einheimischen vor Ort sind gelassen, aber auf der Hut. Ein Experte vermutet, dass sich das Rindvieh weiterhin in Deutschland aufhält.

Das 600 Kilogramm schwere "Simmentaler Fleckvieh" ist auf der Flucht. (Symbolfoto) © imago/imagebroker

"Angst haben wir nicht", berichten Ulf Trümper (69) und seine Frau Ilona (68). Beide machen Urlaub in Oberwiesenthal und hatten erst am Mittwoch durch TAG24 von dem entlaufenen Bullen gehört.

Anwohner Michael May (62) aus Hammerunterwiesenthal kann sich nicht erinnern, dass so eine Bullenjagd in seiner Heimat schon einmal vorgekommen sei.

Ein frei laufender 600-Kilo-Koloss am Fichtelberg - nein, alltäglich sei das nicht. Aber auch kein Grund, gleich in Panik zu verfallen.



Für Manfred König (72) aus Oberwiesenthal ist der entlaufene Bulle ebenfalls eine Premiere. Allerdings würde er bei einer unmittelbaren Begegnung auf Nummer sicher gehen: "Ich würde mich erst mal defensiv verhalten. Man muss sehen, dass man ihn nicht reizt."

König würde versuchen, direkten Blickkontakt zu vermeiden. "Der rennt dich sonst mit seinen 600 Kilo um."