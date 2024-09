Erzgebirge: Fallschirmspringer in Baumkrone gefangen!

Großrückerswalde - Was für ein Schock für einen Fallschirmspringer im Erzgebirge : Am heutigen Samstagmittag landete der Mann samt Fallschirm in einer Baumkrone. Vermutlich führte böiger Wind zum Unglück. Die Feuerwehr rettete den Fallschirmspringer, er kam in ein Krankenhaus.

Ein Fallschirmspringer landete am Samstagmittag im Erzgebirge in einer Baumkrone. © Feuerwehr Buchholz

Was als aufregender Fallschirmsprung begann, endete in einem Albtraum: Am Samstagmittag kam der Fallschirmspringer von seinem Landepunkt in Großrückerswalde ab und stürzte in einen angrenzenden Wald.

Der Schirm verfing sich in der Baumkrone - der Springer war in mehreren Metern Höhe gefangen!



Schnell rückten Feuerwehr und Höhenretter aus. Auch ein Rettungshubschrauber mit Seilwinde wurde angefordert, um den schwer zugänglichen Unfallort zu erreichen.

Speziell ausgebildete Höhenretter übernahmen die Koordination mit der örtlichen Einsatzleitung. Ein Baumkletterer arbeitete sich zum verunglückten Fallschirmspringer vor.

Währenddessen wurde ein Sprungpolster aufgebaut – falls der Springer aus der Baumkrone stürzen sollte.