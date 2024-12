Erzgebirge: In dieser Stadt ist heute das Weihnachtsmobil unterwegs

Thalheim - Das Weihnachtsmobil tourt auch diesen Dezember wieder durch das Erzgebirge. Bereits am vergangenen Wochenende war der Lichter-Wagen in Neukirchen und Adorf unterwegs. Am heutigen Freitag geht es durch Thalheim. Das Fahrzeug ist 2024 noch bunter. Für das nächste Jahr soll es eine Neuerung geben.