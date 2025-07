Bauarbeiten im Erzgebirge: Dieser A72-Zubringer wird komplett gesperrt

Zwönitz - Autofahrer müssen sich ab Montag auf eine wichtige Vollsperrung einstellen: Der Zubringer zur A72 wird in Zwönitz ( Erzgebirge ) großflächig saniert.

Alles in Kürze

Die Umleitung führt ab Elterlein über Grünhain zurück nach Zwönitz. In Gegenrichtung gilt die gleiche Strecke.

An der Kreuzung S 258/S 270 kommt es den Angaben zufolge zusätzlich zu Verzögerungen: Eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr, was vor allem Pendler und Ausflügler aufhalten dürfte. Wer zur Talsperre oder nach Geyer will, sollte frühzeitig planen.