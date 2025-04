Mann entblößt sich vor Schülerinnen im Erzgebirge

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich vor einer Grundschule in Neukirchen (Erzgebirge) entblößt haben soll. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/pookpiik,123rf/andranik2018

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Vorfall am Mittwoch gegen 13.40 Uhr vor einer Grundschule an der Adorfer Hauptstraße in Neukirchen.

Der Mann mittleren Alters soll sich dabei außerhalb des Geländes aufgehalten und Schülerinnen seinen Penis gezeigt haben.

Die Mädchen verständigten eine Erzieherin, die den Widerling zur Rede stellen wollte. Doch dieser stieg in ein Fahrzeug und fuhr vermutlich in Richtung Burkhardtsdorf.