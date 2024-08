22.08.2024 07:58 2.209 Erzgebirge: Suche nach vermisster 17-Jähriger

Suchaktion in Schneeberg: Am Mittwochabend wurde das Verschwinden eines Mädchens bekannt. Einsatzkräfte fanden sie schließlich in der Nähe des Keilbergs.

Von Yesmina-Giselle Berndt

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Schneeberg (Erzgebirge) eine Vermisste (17) gesucht. Einsatzkräfte suchten in der Nacht zum Donnerstag nach einer vermissten 17-Jährigen. © Niko Mutschmann Ihr Verschwinden wurde am Mittwoch gegen 20.30 Uhr polizeibekannt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst sowie Bergwacht aus Carlsfeld und Johanngeorgenstadt wurden dann nach Schneeberg gerufen, um das Mädchen zu suchen. Stunden später konnte die Jugendliche glücklicherweise in einem Waldstück am Schneeberger Keilberg gefunden werden. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst begutachtet. "Augenscheinlich war sie nicht verletzt", so eine Polizeisprecherin. Das Mädchen wurde schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen 2.45 Uhr konnte die Suchaktion beendet werden.

Titelfoto: Niko Mutschmann