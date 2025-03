Frust im Erzgebirge: Neuer Prag-Bus hält in Marienberg, aber nicht in Zschopau

Zschopau - Schon bald soll ein neuer Express-Bus die Städte Chemnitz und Prag verbinden . Auch ein Halt in Marienberg ( Erzgebirge ) ist geplant, jedoch nicht in Zschopau. Die 10.500-Einwohner-Stadt fühlt sich benachteiligt.

Allerdings: Ganz vom Tisch ist ein zusätzlicher Halt in der Motorradstadt laut VMS-Sprecher Ester nicht. Aber zumindest in der aktuellen Startphase ist die Stadt Zschopau als Haltepunkt nicht vorgesehen.

Es sei wichtig, dass der Bus schnell von Chemnitz nach Prag fährt - ein weiterer Zwischenstopp in Zschopau würde die Fahrzeit verlängern.

Tatsächlich: Die Route des neuen Express-Busses führt an Zschopau vorbei. Allerdings eigne sich die Stadt Marienberg besser für einen schnellen Stopp, sagt Falk Ester (56), Sprecher des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). "Die Route mit einem Halt in Marienberg verursacht den geringsten Zeitverlust", erklärt Ester.

"Wir hätten uns gewünscht, dass der PragBus nicht nur Marienberg, sondern auch Zschopau als Haltepunkt berücksichtigt. Die Stadt liegt direkt an der Strecke und ein Halt hier wäre eine logische Ergänzung gewesen - nicht zuletzt im Hinblick auf die zu erwartenden Gäste, die im Rahmen des Purple Path die Region besuchen", beklagt Oberbürgermeister Arne Sigmund (55, parteilos).

Ab dem 7. April fährt ein moderner Reisebus zweimal täglich zwischen Chemnitz und Prag. (Symbolbild) © 123RF/ivanspasic

Der neue Express-Bus startet am 7. April und verbindet Chemnitz mit Prag - auch ein Halt am Prager Flughafen ist vorgesehen, damit Kulturhauptstadt-Gäste bequem in Sachsens drittgrößte Stadt gelangen. Fahrzeit von Chemnitz zum Prager Flughafen: 2,5 Stunden.

Dabei soll der moderne Bus mit maximal 100 km/h unterwegs sein. Mindestens 40 Sitzplätze wird es pro Bus geben.

Das kostet die Fahrt:

Einzelfahrt Chemnitz - Prag: 25 Euro

Hin-/Rückfahrt Chemnitz - Prag: 45 Euro

Einzelfahrt Familie: 50 Euro

Hin-/Rückfahrt Gruppe/Familie: 90 Euro

Bereits jetzt gibt es zwar Direktbusse nach Prag, allerdings nicht unmittelbar zum Prager Flughafen. Dieser ist für Reisende aus ganz Europa günstig zu erreichen - hier landen und starten auch zahlreiche Billigflug-Airlines wie Ryanair oder easyJet.