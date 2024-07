Millionen-Defizit! Droht diesem Klinikum die Pleite?

Annaberg-Buchholz - Das Erzgebirgsklinikum ist wegen eines millionenschweren Defizits in seiner Existenz bedroht.

Krankenhaus in Not: Das Erzgebirgsklinikum ist in finanzielle Schieflage geraten. © Uwe Meinhold

Geschäftsführer Marcel Koch brachte die Lage in einer Videobotschaft an die 2200 Mitarbeiter der vier Krankenhäuser in Stollberg, Zschopau, Annaberg-Buchholz und Olbernhau im Erzgebirge auf den Punkt: "Im November sind wir insolvent, wenn wir nicht etwas ändern."

Der Sanierungsplan für das Klinikum sorgt intern für große Unruhe. Laut Geschäftsführung müssten mit dem vorhandenen Personal rund 1000 Patienten pro Jahr mehr behandelt werden.

"Wir schaffen es in unserem Erzgebirgsklinikum momentan nicht mal, unsere eigenen Gehälter zu refinanzieren", so Koch. 40 Prozent der Beschäftigten werden gegenwärtig nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst entlohnt. Ihnen wird angeboten, in den Haustarifvertrag zu wechseln.

"Damit müssten sie auf acht bis zwölf Prozent Gehalt verzichten und hätten vier Tage weniger Urlaub", so ver.di-Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff (28).