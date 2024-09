Extreme Gewitter und Starkregen ziehen durchs Erzgebirge: Zahlreiche Straßen überschwemmt

Annaberg-Buchholz - Auch am heutigen Dienstag zieht wieder ein heftiges Unwetter durch das Erzgebirge ! Seit 16 Uhr gilt Warnstufe 3.

Die Unwetter halten weiterhin an und ziehen unter anderem auch über Schwarzenberg und Sehma.

Über Annaberg-Buchholz zogen am Mittag sowie gegen 15 Uhr heftige Regengüsse mit Blitz und Donner. Auf der Buchenstraße sprangen mehrere Gully aus der Verankerung. Auf der Talstraße behinderten abgefallene Äste den Verkehr.

Noch bis in die frühen Abendstunden ist mit schweren Gewittern sowie Starkregen (Mengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter) und teilweise Hagel zu rechnen.

Ein Mopedfahrer hatte großes Glück! Er krachte gegen einen umstürzenden Baum und erlitt nur ein paar Schürfwunden. © André März

In der Gegend um Grünhain stürzten mehrere Bäume um. Ein Mopedfahrer hatte dabei riesiges Glück. Er war in Richtung Grünhain unterwegs, als vor ihm ein Baum auf die Straße stürzte. Der Mopedfahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte gegen den Baum.

Laut Einsatzleiter Jörg Zimmermann erlitt der Fahrer nur ein paar Schürfwunden. Nur eine Sekunde früher und der Mann wäre von dem umstürzenden Baum erschlagen worden.

In Lößnitz schlug ein Blitz in ein Wohnhaus auf der Schneeberger Straße ein. Der Blitz schlug in die Esse und trat im zweiten Obergeschoss wieder aus. Zu einem Brand kam es zum Glück nicht.

In Schwarzenberg rutschte Schlamm und Geröll von einem Feld erst auf den Parkplatz eines Autohauses, anschließend auf die Auer Straße und verteilte sich am Ende noch in mehrere Vorgärten. Die Auer Straße musste voll gesperrt werden.