Fichtelberg: Kommt bald eine 8er-Sesselbahn?

Von André Jahnke

Oberwiesenthal - Die Investitionen am Fichtelberg nehmen immer weitere Dimensionen an. Die Landesdirektion Sachsen hat den Bau einer rund 950 Meter langen 8er-Sesselbahn am Kleinen Fichtelberg im Kurort Oberwiesenthal genehmigt. Die beiden bisherigen Schlepplifte sollen zurückgebaut und durch die neue Sesselbahn ersetzt werden.