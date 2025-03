Fuß- und Radweg im Erzgebirge gesperrt: Schäden an Brücke festgestellt

Vorerst kein Durchkommen: Die Eisenbrücke wurde auf bisher unbekannte Zeit gesperrt. © Niko Mutschmann

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Schlema wurden am Samstag gegen 16.45 Uhr zur Eisenbrücke an der Alten Lößnitzer Straße in Bad Schlema gerufen.

An der Holzbrücke, die zur Eisenbrücke führt, wurden erhebliche Schäden festgestellt. Es fehlten bereits Holzbalken, andere waren sichtlich morsch und durchbrochen.

Die Verbindung, die Fußgänger und Radfahrer als Übergang von Bad Schlema nach Alberoda dient, wurde vorsorglich gesperrt.