Gegen Mauer geknallt! Schulbus-Unfall im Erzgebirge

Laut ersten Informationen waren während des Unfalls 56 Grundschüler in dem Bus. Einige von ihnen wurden herumgeschleudert. Doch wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll keines der Kinder ernsthaft verletzt worden sein - was für ein Glück!

Der Unfall geschah am Montagmorgen kurz vor der Grundschule Sehmatal. Der Busfahrer wollte offenbar von der Crottendorfer Straße in die Einfahrt der Schule einlenken, schätzte die 90-Grad-Kurve vermutlich falsch ein und krachte mit voller Wucht gegen eine Mauer.

Erst am gestrigen Sonntag kam es in Sachsen zu einem heftigen Bus-Unfall. Ein Reisebus bretterte auf der A72 bei Plauen (Vogtland) in ein Gebüsch. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt, der Busfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.