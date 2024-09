Großer Transporter-Diebstahl im Erzgebirge: Vier Fahrzeuge verschwunden!

Zschorlau - Am Wochenende haben dreiste Diebe vier große Fahrzeuge von einem Firmengelände in Zschorlau ( Erzgebirge ) geklaut - darunter zwei VW-Transporter, ein Renault und ein MAN. Und das war noch nicht alles: Die Ganoven schnappten sich auch wertvolles Werkzeug wie Schlagschrauber und Bohrmaschinen aus dem Firmengebäude. Der gesamte Schaden wird auf satte 250.000 Euro geschätzt! Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte klauten insgesamt vier Transporter von einem Firmengelände im Erzgebirge. (Symbolbild) © 123RF/dragastefentiu

Wann die Einbrecher zugeschlagen haben, kann die Polizei nicht genau sagen. Fest steht aber, dass die Täter zwischen Samstagmittag (12 Uhr) und Sonntagnachmittag (14 Uhr) in das Firmengelände in der Straße "Am Kuchenhaus" eingestiegen sind.

Die Gangster hatten es auf vier Transporter abgesehen - zwei Volkswagen-, ein Renault- und ein MAN-Transporter verschwanden von dem Grundstück.

"Aus dem Firmengebäude, in welches sie ebenfalls einbrachen, [wurde] neben Bargeld auch elektronisches Werkzeug wie Schlagschrauber und Bohrmaschinen gestohlen", heißt es von der Polizei.

Alles zusammen hat laut Polizei einen Wert von 250.000 Euro! Wie hoch der Schaden durch den Einbruch war, steht derzeit noch nicht fest.