Grundstein für erstes Welterbe-Besucherzentrum im Erzgebirge gelegt

Marienberg - Der Grundstein ist gelegt! Vor fünf Jahren wurde die Montanregion Erzgebirge zum UNESCO-Welterbe ernannt. Nun entsteht das erste Welterbe-Besucherzentrum am Markt in Marienberg.

Am historischen Marktplatz der Stadt Marienberg entsteht das erste Welterbe-Besucherzentrum. © imago/Hanke

Die Bergstadt ist einer von insgesamt sechs Standorten in der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, an denen ein solches Zentrum errichtet wird. "Mit den Besucherzentren setzen wir sprichwörtlich Leuchttürme in unser Welterbe", sagt Steve Ittershagen (47), Geschäftsführer des Welterbevereins.

Die Zentren sollen künftig die ersten Anlaufpunkte für Besucher werden. Dort können sie sich über die touristischen und kulturellen Angebote der Stadt und der Region informieren.

Der Grundsteinlegung wohnte auch Kulturministerin Barbara Klepsch (59, CDU) bei. "Der Welterbe-Titel ist Auszeichnung und Anspruch gleichermaßen und hat eine große Bedeutung für den Tourismus in der Region und das Reiseland Sachsen insgesamt", sagt sie.

Wichtig sei ihr, das Erzgebirge nachhaltig touristisch zu prägen. "Das Welterbe-Besucherzentrum wird dafür einen wichtigen Beitrag leisten."