Heftige Unfälle im Erzgebirge: Mehrere Verletzte, Vollsperrung!

Aue/Schwarzenberg - Zwei heftige Unfälle im Erzgebirge am Donnerstagvormittag! Innerhalb kürzester Zeit krachte es in Aue und Schwarzenberg gewaltig. Mehrere Personen wurden verletzt, die Straßen komplett gesperrt.

Dabei wurde der Biker laut ersten Informationen schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Ein VW krachte am Donnerstagvormittag in Schwarzenberg mit einem Skoda zusammen. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein. © Niko Mutschmann

Kurz zuvor, gegen 11 Uhr, krachte es auch in Schwarzenberg - nur wenige Kilometer von Aue entfernt. An der Straße der Einheit kollidierte ein VW mit einem Skoda.



Schnell rückte die Feuerwehr an und befreite die Personen aus den Autos. Laut ersten Informationen wurden vier Personen verletzt.

Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Gegen 13.45 Uhr krachte es schon wieder im Erzgebirge - diesmal in Schneeberg. An der Kreuzung B93/Scheunenstraße kollidierte ein Toyota mit einem Renault. Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.



Auch hier laufen die Ermittlungen zur Unfallursache. Laut ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt.