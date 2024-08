Unwetter in Sachsen: Straßen im Erzgebirge unter Wasser!

Die Buchenstraße in Annaberg-Buchholz: Hier sprangen mehrere Gullydeckel aus der Verankerung - der Wasserdruck war einfach zu hoch. © Bernd März

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor dem Wochenende vor heftigen Regenfällen und Gewittern in Sachsen. Es könnte zu Starkregen kommen, hieß es.

Für das Erzgebirge traf das zu: Gegen Mittag verdunkelte sich der Himmel, heftiger Regen prasselte auf die Straßen. Durch die Wassermassen verwandelten sich einige Fahrbahnen in kleinere Flüsse - teilweise wurden Gullydeckel durch den Wasserdruck aus ihren Verankerungen gehoben!



So beispielsweise auf der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz. Die Feuerwehr setzte die Gullydeckel wieder in ihre Verankerungen und befreite die Straßen vom Schlamm und Geröll.

Doch damit nicht genug: Zudem stürzten durch das Unwetter mehrere Bäume um - so auch auf der Bockmühlenstraße in Cunnersdorf, einem Ortsteil von Annaberg-Buchholz. Laut Polizei musste die Straße komplett gesperrt werden.



Auch rund um Schwarzenberg "fällte" der Sturm mehrere Bäume. Hier mussten die Einsatzkräfte ebenfalls ausrücken.