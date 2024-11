Im Erzgebirge entsteht ein neues Bergwerk

Blick auf den provisorischen Förderturm der Saxony Minerals & Exploration AG im Luchsbachtal. © Jan Woitas/dpa

Um an die Lagerstätten zu kommen, soll im nächsten September eine Rampe in den Berg getrieben werden. Geplant sei, künftig rund 400.000 Tonnen Erz pro Jahr abzubauen und in einer Anlage in Mittweida aufzubereiten.

Für die Einrichtung des Bergwerks investiert die SME AG in den nächsten zwei Jahren 20 Millionen Euro. Die Laufzeit des Bergwerks ist für einen Zeitraum von 70 Jahren vorgesehen.

Aufsichtsrats-Chef Thomas Reissner verwies auf die immense Abhängigkeit Europas bei solchen Rohstoffen von Ländern wie China, Vietnam oder Indonesien. "Bergbau war stets Motor des Fortschritts und der industriellen Entwicklung", betonte Markscheider Klaus Grund, Vorstand der SME AG.

Seinen Angaben nach habe es seit Langem keine neuen Erzbergwerke in Deutschland gegeben. In Sachsen gibt es laut Oberbergamt aktuell ein bestehendes Bergwerks-Eigentum im Bereich Erze und Spate in Niederschlag.