Küchenschlacht mit Profi-Hilfe: Wer siegt beim Kochduell?

Grünhain-Beierfeld - Bereits im April traten die Schüler der Stadtschule Schwarzenberg ( Erzgebirge ) zusammen mit den Profis aus der Region gegeneinander beim Koch-Wettkampf an. Schon währenddessen entstand die Idee, diesen auf die umliegenden Schulen zu erweitern. Am heutigen Dienstag war es dann so weit.

Dass dieses Projekt Früchte trägt, zeigt auch Pete: Er nahm im April an der Küchenschlacht teil und macht nun sein Praktikum im Ratskeller Schwarzenberg.

Der Praxisberater Jörg Zocher der Oberschule Grünhain-Beierfeld ist begeistert von der Aktion: "Ich finde es wichtig, den Schülern die Praxis nahezubringen. Dafür ist so ein Wettbewerb bestens geeignet."

Auch ein Wiederholungstäter ist am Start: Terry. Im April war er im Team der Köhlerhütte, heute kocht er mit dem Ratskeller-Geschäftsführer im roten Team: "Ich koche eigentlich recht selten. Aber dieser Wettbewerb hat so viel Spaß gemacht, da mache ich gerne wieder mit."

Auf die Töpfe. Fertig. Los! Insgesamt 90 Minuten hatten die jungen Köche Zeit, um ein Drei-Gänge-Menü vorzubereiten. Auf die Zutaten einigten sich die Profi-Köche bereits im Vorfeld: "Die Zutaten sollten natürlich zum Herbst passen. Da durfte auch der Kürbis nicht fehlen", so Schnerrer, der das blaue Team anführte.

In der Oberschule Grünhain-Beierfeld traten jeweils drei Schüler der Oberschule Beierfeld (Christina W., Anni L. und Franz S.), der Stadtschule Schwarzenberg (Terry H., Lennart R. und Martin S.) sowie der Oberschule Zwönitz (Senta G., Connor S. und Lucie S.) an. Unterstützt wurden sie dabei von Andreas Bethke (Köhlerhütte), Jan Fuchs (Ratskeller Schwarzenberg) und Alexander Schnerrer (Zur Börse).

Jens Weißflog (60) freut sich, wieder Teil der Jury zu sein. © Uwe Meinhold

Kristin aus dem grünen Team der Köhlerhütte kocht auch zu Hause, unterstützt beispielsweise ihre Eltern beim Zubereiten der Ente an Weihnachten. Ihr gefällt die Vielfalt, die es beim Kochen gibt. Am liebsten kocht sie aber Fleisch. Ob sie später Köchin werden will? "Vielleicht. Es ist auf jeden Fall eine Option von vielen Optionen."

Dann ist es endlich so weit und die dreiköpfige Jury bekommt 3x3 Gerichte vorgesetzt, darf probieren und muss am Ende entscheiden. Auch hier gibt es einen Wiederholungstäter: Sportler und Gastronom Jens Weißflog (60). Neben ihm sitzen Kathleen Rabe (DEHOGA Sachsen) sowie Ludwig Ringeis (Institut für regionale Innovation und Sozialforschung).

Alle drei kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Doch am Ende kann nur einer gewinnen. Oder doch nicht? An diesem Nachmittag gibt es zwei Gewinner: Das blaue und rote Team teilen sich Platz 1.

Auch die Profis sind begeistert von der Leistung ihrer Schützlinge: "Handwerklich haben alle einwandfrei gearbeitet. Ich kann mich über nichts beschweren", so Jan Fuchs. "Alle waren so motiviert, haben mitgedacht und sich in jeder Sekunde miteingebracht", ergänzen Andreas Bethke und Alexander Schnerrer.