Kumpel stehen in Freiberg Spalier - Das ist der Grund

Freiberg - Großes Spalier vor der Schachtanlage "Alte Elisabeth" am Dienstagabend in Freiberg ( Erzgebirge )!

Anlass für den jüngsten Auftritt war ein Besuch Europäischer Bergbaubehördenleiter aus elf Ländern, die sich für eine dreitägige Konferenz in Freiberg trafen.

"Unser Verein verfügt über die umfangreichste Uniformsammlung des Berg- und Hüttenwesens in Deutschland", sagt der Vorsitzende Heiko Götze (57) stolz.

Die Historische Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft präsentierte Uniformen aus mehreren Jahrhunderten - von Steiger-Trachten bis zum militärisch anmutenden rot-schwarzen Gewand mit Dreispitz, wie es einst der Mineraloge Gottlob Werner (1749-1819) bei seinen Vorlesungen an der Bergakademie trug.

Am 30. November reihen sich 25 Uniformträger des Vereins wieder in die Großen Bergparade in Chemnitz mit traditionell über 1000 Teilnehmern aus dem Erzgebirge ein.