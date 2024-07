Laster bleibt zwischen zwei Häusern stecken: Für die Anwohner bereits ein gewohntes Bild

Großolbersdorf - Reichlich Action für eine Dorfstraße: Am späten Freitagabend verfranzte sich ein Lasterfahrer aus Tschechien, fuhr sich zwischen Wohnhäusern in Hohndorf (Erzgebirgskreis) fest und blieb stecken! Für viele Anwohner kam der Crash nicht überraschend - sie sind bereits seit Jahren genervt von den Brummi-Unfällen in ihrem Ort.