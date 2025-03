13.03.2025 13:58 Mann entblößt sich vor Schulhort im Erzgebirge

Ein Mann entblößte sich am Dienstagnachmittag an einem Schulhort in Neukirchen im Erzgebirge.

Von Amelie Fromm

Neukirchen - Ein Mann entblößte sich am Dienstagnachmittag an einem Schulhort in Neukirchen (Erzgebirge). Der Mann entblößte sich am Dienstag an einer Schule. (Symbolfoto) © 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling Der Mann fiel gegen 12.30 Uhr auf. Laut Polizei tauchte er am Außenbereich des Geländes in der Hauptstraße auf. Dort entblößte er seinen Genitalbereich und sprach die Kinder an.

"Im Anschluss verließ der Unbekannte den Ort mit seinem roten Pkw", so die Beamten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann beobachtet haben. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: europäischer Typ,

deutschsprachig,

etwa 40 bis 50 Jahre alt,

Dreitagebart,

trug lange blaue Oberbekleidung und eine dunkelgraue Hose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 0372 9 69 00 entgegen.

Titelfoto: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling