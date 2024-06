Mit bisher unveröffentlichten Details: Neue Biografie über Anton Günther

Leipzig/Annaberg-Buchholz - Fans von Volksdichter und Komponist Anton Günther (1876-1937) haben am heutigen Mittwoch doppelten Grund zur Freude: Die Erzgebirgslegende feiert ihren 148. Geburtstag - und ein Leipziger Verlag veröffentlicht auch an diesem Tag die zweite Auflage der lange vergriffenen Biografie Günthers "Freiheit zwischen Grenzen".

Die zweite Auflage von "Freiheit zwischen Grenzen" ist ab Mittwoch käuflich zu erwerben. © Verlag Tschirner & Kosová

Eine erste Biografie erschien laut Verleger Jürgen Tschirner (55) bereits im Todesjahr Günthers. Danach gab es jahrzehntelang keine neuen Veröffentlichungen. Die erste Auflage der zweiten Biografie erschien 2012. In neun Kapiteln wurde damals der Lebensweg Anton Günthers nachgezeichnet.



Was gibt es für Neuerungen in der zweiten Auflage? "Zum einen hat der Enkel Anton Günther Lehmann das Vorwort geschrieben. Darüber hinaus wurden auf einem Dachboden der städtischen Museen in Annaberg-Buchholz zwei Briefe von Anton Günther an seinen Musikverleger in Leipzig gefunden, die auch im Buch erstmals veröffentlicht werden", erklärt Jürgen Tschirner.

Zudem werden in dem Buch erstmals bisher unbekannte Entwürfe zur Liedpostkarte "De zwaa Finken" veröffentlicht sowie noch nicht publizierte Fotos von Anton Günther. Darüber hinaus werden im neu hinzugekommenen zehnten Kapitel Leserfragen zur ersten Auflage beantwortet.