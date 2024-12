Nach Anschlag in Magdeburg: Hohe Sicherheitsvorkehrungen für Bergparade in Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz - Tausende Menschen feierten heute Deutschlands größte Bergparade: die Bergparade in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirgskreis ). Aufgrund des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft.

Mit dabei waren ungefähr 1100 Trachtenträger, darunter rund 300 Bergmusiker aus ganz Sachsen und Bergbauregionen Deutschlands. Außerdem bot die Parade ein hohes Maß an Sicherheit. Nach Informationen von vor Ort wurden Feuerwehrfahrzeuge als Prellbocks positioniert und Polizisten aufgestockt.

Am heutigen frühen Sonntagvormittag begann um 13.30 Uhr die Große Bergparade in Annaberg-Buchholz, die gleichzeitig als Abschluss-Bergparade gilt.

Neben deutschen Polizisten waren auch Polizisten aus der tschechischen Stadt Ústí nad Labem vor Ort. © Bernd März

Unterstützung erhielten die Beamten von Polizisten aus der tschechischen Stadt Ústí nad Labem.

Die Bergparade glich diesmal einer Art Festung und die Menschen fühlten sich dadurch sicher. Der Markt und die Nebengassen waren voller Menschenmassen, Glühwein und Bratwurst wurden verzehrt.

Wer Deutschlands größte Bergparade verpasst hat, kann sie am heutigen Sonntag im TV anschauen. In der Sendung "Adventszauber – Bergparaden und Lichterglanz im Erzgebirge" ab 16.05 Uhr zeigt der MDR Aufnahmen der Bergparade und des Abschlusskonzertes. Außerdem wurde die Bergparade per Livestream auf Facebook übertragen.