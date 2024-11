Neuer Nachtwächter für Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz - Zum 523. Geburtstag des Stadtteils Buchholz gibt es Grund zur Freude: Der neue Erzgebirger Nachtwächter Joachim Reuter (65) wurde am Donnerstag feierlich in der Frauenstraße willkommen geheißen!

Rainer Eckel (v.l.), Joachim Reuter (65) und Dieter Frank stehen in ihren Rollen als touristische Nachtwächter beisammen. © Sebastian Willnow/dpa

Bereits seit dem 24. September ist Reuter offiziell im Amt.

Nun zieht er an der Seite der erfahrenen Nachtwächter Rainer Eckel und Dieter Frank durch die Gassen von Annaberg – und bald auch durch die Stadtteile Buchholz und Frohnau, in die seine Führungen ausgeweitet werden sollen.

Zunächst beginnt der gebürtige Annaberger jedoch eine zweijährige Praxisphase, bevor er die Ehre erhält, in die europäische Nachtwächterzunft aufgenommen zu werden.

"Ich freue mich darauf, den Besuchern und Einheimischen die faszinierende Vergangenheit von Annaberg-Buchholz näherzubringen", so Reuter. Nach seinem Studium an der Bergakademie Freiberg war Reuter über 40 Jahre in der Leichtmetallgießerei Annaberg tätig, zuletzt als Werkleiter und Prokurist bei der Handtmann Leichtmetallgießerei.