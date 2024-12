Neuschnee im Erzgebirge macht Lkw zu schaffen

Marienberg/Erzgebirge - Lkw-Fahrer kämpfen momentan gegen den Schnee im Erzgebirge an: Am Dienstagmorgen ist die B171 zwischen Wolkenstein und Marienberg dicht.

Bereits am Montagabend sorgten kräftige Schneefälle und viel Neuschnee für Verkehrsprobleme. So blieben beispielsweise Lkws auf der B174 zwischen der Heinzebank und dem Grenzübergang Reitzenhain an Steigungen hängen.

Durch den vielen Neuschnee binnen kurzer Zeit behalf sich mancher Lkw-Fahrer mit Splitt aus Streugutbehältern am Straßenrand, um seine Fahrt fortsetzen zu können.

Bereits letzte Woche sorgten Schneefälle für einige Unfälle im Erzgebirge: So rutschte am vergangenen Samstag ein Bus am Fuße des Fichtelbergs in eine Leitplanke.