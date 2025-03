Nostalgie pur! Hier wird Ski wie vor 100 Jahren gefahren

Oberwiesental - Bommelmützen, Schnürschuhe, blankes Holz und Kerzenwachs kommen am Sonnabend beim 8. Nostalgie-Skirennen in Oberwiesental (Erzgebirge) zu neuen Ehren. In stilechter Kleidung wie vor hundert Jahren und mit ebensolcher Ausrüstung sausen die Teilnehmer des Spaß-Wettbewerbes zu Tal.