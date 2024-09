Dieses besondere Lichtermeer lockt ins Erzgebirge

Pobershau - Im Marienberger Ortsteil Pobershau ( Erzgebirge ) wird aktuell das 14. Pobershauer Bergfest gefeiert. Doch was macht dieses Fest so besonders?

Bis zum kommenden Sonntag findet jeden Abend die Lichtelfahrt durch Pobershau statt. © Nico Schimmelpfennig

Bereits am ersten Wochenende strömten zahlreiche Anwohner und Gäste in den kleinen Ort im Erzgebirge.

Dabei gibt es besonders am Abend viel zu bestaunen, wenn sich das ganze Dorf in ein besonderes Lichtermeer verwandelt. Der gesamte Ort ist geschmückt mit unzähligen bunten Lichtern an allen Häusern. Ergänzt wird das Ganze durch "Puppen", die eine kleine Story erzählen.

Bei der sogenannten Lichtelfahrt schieben sich die Autos jeden Abend durch das Bergdorf. Dafür wird täglich von 19.30 Uhr bis circa 22 Uhr der Richtungsverkehr vom Gebirge kommend über die Amtsseite-Bergstraße bis an die B171 (Pobershauer Brücke) eingerichtet.

Neben Speis und Trank bietet das Fest auch zahlreiche Live-Musik-Veranstaltungen, so auch die "LichtelLiederTour" am kommenden Samstag. Dort werden über 14 Musiker und Bands verteilt auf den ganzen Ort spielen.

In dem Rahmen wird die gesamte Ortslage von 17.30 Uhr bis etwa 23 Uhr für alle Fahrzeuge gesperrt werden. Es stehen die Parkplätze P1 und P4 bis P6 im Gebirge zur Verfügung.