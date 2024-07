Polizei sucht Wolkensteiner Steine-Werfer

Wolkenstein - In Wolkenstein ( Erzgebirge ) zerschmetterten Unbekannte mit Steinschleudern mehrere Fensterscheiben. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Geschoss schlug in der Nähe einer Sitzecke ein, auf der sich zwei 58-jährige Frauen aufhielten. Beide blieben unverletzt.

Das erste Fenster ging bereits am 21. Juni zu Bruch.

In Wolkenstein ereigneten sich zwei Fälle, bei denen Fensterscheiben mithilfe von Steinschleudern eingeschmissen wurden, teilte die Polizei mit.

Am Tag darauf fiel die zweite zerschmetterte Scheibe auf. Kurz vor 6 Uhr wurde die Polizei zu einem Imbiss an der Straße Am Bahnsteig gerufen. Auch hier wurde das Fenster mit einem Stein zertrümmert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Da die Täter bei beiden Angriffen eine Steinschleuder einsetzten, vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Marienberg Zeugen.

Wer die Taten beobachtet hat, soll sich telefonisch unter 03735 606-0 an das Polizeirevier Marienberg wenden.