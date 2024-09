Rätselhafter Ölfilm fließt durch das Erzgebirge

Zwönitz - Eine unbekannte Ölquelle gibt in Zwönitz ( Erzgebirge ) seit Tagen Rätsel auf.

Mit Ölsperren wird in Zwönitz seit Tagen versucht, die Verschmutzung des Kühnhaider Bachs einzudämmen. © André März

Anwohner hatten am Freitag in der Dreirosengasse einen Ölfilm in einem Regenwasserkanal entdeckt, der den Kühnhaider Bach verschmutzt.

Die Feuerwehr errichtete insgesamt drei Ölsperren. Das Umweltamt lässt seitdem das mit Motorenöl kontaminierte Wasser abpumpen und sucht nach dem Verursacher.

Im Laufe des Wochenendes nahm die Menge des angeschwemmten Öls zu, sodass sich der Wasserlauf in eine pechschwarze Brühe verwandelte.