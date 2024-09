Sie war in Paris live dabei: Wie eine Erzgebirgerin ihren olympischen Traum lebte

Manuela Kruppa (51) aus Gornsdorf war als freiwillige Helferin bei den Olympischen Sommerspielen dabei. © privat

In die Atmosphäre eintauchen, Sportler aus aller Welt treffen, spannende Rennen miterleben - das alles geht auch als freiwilliger Helfer. Für eine Erzgebirgerin war das ein großes Erlebnis.

Manuela Kruppa (51) weiß, was freiwillige Helfer bei Olympia erwartet. Die Gornsdorferin war in Paris dabei - als eine von rund 45.000 Volunteers der Sommerspiele und Paralympics.

Die sportbegeisterte Erzgebirgerin trainiert zu Hause eine Leichtathletikgruppe. "Ich weiß, wie viel schon bei kleineren Wettkämpfen zu organisieren ist - aber welcher Teamgeist damit verbunden ist. Olympia hatte für mich schon immer eine große Faszination."

Drei Wochen ihres Urlaubs verbrachte Manuela Kruppa in Paris. An elf Tagen arbeitete sie in einem Team auf den Zuschauertribünen und kümmerte sich spontan auch um Athleten.

"Als Marathonläufer Clayton Young überglücklich ins Ziel kam und sich in den Zuschauerbereich verirrte, habe ich ihm den richtigen Weg gezeigt."