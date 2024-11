01.11.2024 06:34 586 Ski-Saison in Oberwiesenthal startet etwas anders als sonst

Die Wintersaison dieses Jahr startet am Fichtelberg anders als sonst: Statt am Haupthang soll der Skibetrieb erstmals am Nordhang beginnen.

Von Mandy Schneider

Oberwiesenthal - Am Fichtelberg (Erzgebirge) laufen die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf Hochtouren. Die startet dieses Jahr anders als sonst: Statt am Haupthang soll der Skibetrieb erstmals am Nordhang beginnen. Der Schlepplift an der Himmelsleiter soll dieses Jahr voraussichtlich als erster in Betrieb genommen werden. © Uwe Meinhold "Wir wollen mit der Beschneiung an der Himmelsleiter beginnen. Das ist zwar aufwendiger, aber dort hält der Schnee länger, wenn die Temperaturen zwischendurch mal steigen", plant Schwebebahn-Chef René Lötzsch (51) und zieht damit die Konsequenzen aus Wetterkapriolen, wie es sie in der vorletzten Saison gegeben hatte. "Da hatten wir den Haupthang komplett beschneit, unsere Wasservorräte verbraucht und nach einer Woche musste der Skibetrieb witterungsbedingt wieder schließen." Die Kehrseite: Die Abfahrten an der Himmelsleiter sind zwar schneesicherer, dafür aber nur mit einem Schlepplift ausgestattet. Der dort geplante neue Sechser-Sessellift soll mit der Übernahme aller Liftanlagen durch den Pächter des Fichtelberghauses kommen. "Wir hoffen, dass die neue Anlage in zwei Jahren steht", so Lötzsch. Erzgebirge Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: Citroën überschlägt sich Das offizielle Winter-Opening ist für das dritte Adventswochenende, am 14. Dezember, geplant. "Sollte am 1. Dezember genügend Schnee da sein, startet der Skibetrieb schon früher", verspricht der Schwebebahn-Chef. Für den Einsatz der Schneekanonen am Skihang muss einige Tage Dauerfrost herrschen. © dpa-Zentralbild/Jan Woitas Das Wintersportgebiet am Fichtelberg lockt Skifahrer mit günstigen Preisen. © Ronny Küttner/photoron Schwebebahn-Chef René Lötzsch (51) macht die Schneelanzen am Fichtelberg startklar für die Skisaison. © Uwe Meinhold Die Preise bleiben auch in dieser Saison gleich: Ein Tagespass für den Fichtelberg kostet 39 Euro für Erwachsene, 29 Euro für Kinder. Eine Einzelfahrt an der Himmelsleiter kostet 3 Euro, für Kinder 2,50 Euro. Bis es losgeht, sucht der Schwebebahn-Chef noch nach Saisonkräften: "Wir brauchen dringend Liftpersonal und Kassierer."

Titelfoto: Uwe Meinhold