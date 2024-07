Sommerliche Temperaturen in Deutschland: Doch hier gibt's bereits Frost!

Der Marienberger Ortsteil Kühnhaide gilt als einer der kältesten bewohnten Orte in Deutschland. © Uwe Meinhold

Das ist kein Witz: Die Wetterstation in der Bachsenke in Marienberg-Kühnhaide zeigte in der Nacht auf Montag diesen Wert an. Damit ist die Temperatur gemeint, die sich in circa fünf Zentimeter Höhe über dem Boden befindet.

Die Lufttemperatur in zwei Meter Höhe betrug währenddessen 1,5 Grad Celsius.

Den Unterschied zwischen diesen beiden Werten erläutert Florian Engelmann (36) vom Deutschen Wetterdienst: "Nachts ist es in Bodennähe kälter, weil die Luft in Bodennähe durch die nächtliche Ausstrahlung der Erde gekühlt wird."

Minusgrade im Hochsommer - was unglaublich klingt, ist für die frostharten Kühnhaider nichts Neues. Sie haben offenbar längst ihre Konsequenzen gezogen. In Kühnhaide gibt es nämlich laut Frank Langer (46) keinen einzigen Kleingartenverein!