Stadt im Erzgebirge im Vinylrausch zum Record Store Day

Ehrenfriedersdorf - Schwarzes Gold, Nostalgie und jede Menge Musikliebe: Zum internationalen Record Store Day am vergangenen Samstag drehte sich auch in Ehrenfriedersdorf ( Erzgebirge ) alles um die gute alte Vinylschallplatte. Und das nicht ohne Grund - die Bergstadt hat eine besondere Verbindung zum runden Kultobjekt.

Bereits am Vormittag strömten die Vinyl-Fans nach Ehrenfriedersdorf. © Ralph Kunz

"Unser Ort hat eine ganz besondere Beziehung zur Schallplatte", erklärt Künstler und Projektinitiator Michael Knauth (51).

Zwischen 1930 und 1958 wurden in der Annaberger Straße bei der "Internationalen Tonschrift GmbH" tatsächlich Schallplatten produziert - genau das wird im Kulturhauptstadtjahr unter dem Motto "Bergklang & Vinylzauber" gebührend gefeiert. "Da darf der Record Store Day natürlich nicht fehlen", so Knauth.

Schon am Vormittag strömten Vinyl-Fans in die Musikfabrik an der Chemnitzer Straße. Die Platten, die der Plattenladen Tillophon aus Annaberg-Buchholz beisteuerte, fanden reißenden Absatz.

Luisa Viertel (18) und Yvette Heimer (53) aus Gelenau stöberten begeistert - Luisa wurde mit einer The-Cure-Platte fündig: "Ich mag Black Metal und Gothic - da passt das perfekt."