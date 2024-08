Strohballen brennen lichterloh: Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Gornau - Mehrere Strohballen haben in Gornau ( Erzgebirge ) Feuer gefangen.

Mehrere Strohballen fingen am Donnerstagabend Feuer. © Jan Härtel

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu den brennenden Ballen an der Eisenstraße in Gornau gerufen worden.

Laut TAG24-Informationen sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort und löschen den Brand.

Das Löschwasser wird dabei von mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr an die Einsatzstelle gebracht.

Landwirte unterstützen die Kameraden, indem sie das Feld umackern. So soll verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.