Tragischer Unfall im Erzgebirge: Nissan-Fahrer stirbt, mehrere Verletzte

Marienberg - Tragisches Unfall-Drama am gestrigen Mittwoch im Erzgebirge : Ein Nissan überschlug sich nach einem Überholmanöver mehrmals auf einer Landstraße. Für den Fahrer (72) kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Unfallort. Zudem wurden mehrere weitere Personen verletzt.

Bei einem Unfall im Erzgebirge wurde ein Nissan-Fahrer (72) tödlich verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der schreckliche Unfall geschah kurz vor 11 Uhr auf der B171 bei Marienberg. Ein Mini, ein Nissan und ein Skoda fuhren hintereinander in Richtung Marienberg.

Der Nissan-Fahrer setzte auf Höhe des Ansprunger Kammweges zum Überholen an. Die Mini-Fahrerin (46) wollte ebenfalls überholen - es kam zum Zusammenstoß.

"Im weiteren Verlauf fuhr die Mini-Fahrerin auf den Nissan, der infolgedessen ins Schleudern geriet", heißt es von der Polizei. Anschließend krachte der Nissan seitlich mit dem Skoda zusammen - beide Autos kamen von der Straße ab. Der Nissan überschlug sich dabei mehrfach.

Dabei wurde der 72-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. "Seine Mitfahrerin (72) und die Fahrerin (41) des Skoda erlitten schwere Verletzungen. Die Mini-Fahrerin und ein Mitfahrer (66) im Skoda wurden leicht verletzt", so die Bilanz der Polizei. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.