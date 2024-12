Tragödie am Weihnachtsfeiertag im Erzgebirge: Frau und Kind durch Holzstück schwer verletzt

Wolkenstein - Furchtbare Tragödie am zweiten Weihnachtsfeiertag in Wolkenstein ( Erzgebirgskreis )!

Großeinsatz im Erzgebirge: Die Feuerwehr Wolkenstein wurde am heutigen Donnerstag alarmiert. © privat

An einem Aussichtspunkt an der Wolfsschlucht, einem Wandergebiet im erzgebirgischen Wolkenstein, kam es am heutigen Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurden eine ältere Frau und ein Kind von einem herabfallendem Holzstück getroffen.

Beide erlitten dadurch schwere Verletzungen. Das Kind schwebte laut Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Unfalls in Lebensgefahr und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.