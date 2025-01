Trauer um Enkel von DKW-Gründer Rasmussen

Zschopau - In der MZ-Stadt Zschopau war er ein gern gesehener Ehrengast: Jörgen Skafte Rasmussen, der Enkel des gleichnamigen DKW-Gründers (1878-1964), ist im Alter von 85 Jahren bereits am 11. Januar verstorben. Das teilte jetzt seine Familie mit.

Legenden-Treffen vor wenigen Jahren am alten MZ-Werk: Jörgen S. Rasmussen (1939-2025, l.) und Ex-VW-Chef Jörg Hahn (1926-2023). © Thomas Fritzsch

"Zu Lebzeiten war er uns Vorbild an Warmherzigkeit und Aufrichtigkeit", heißt es in einer Traueranzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Trauerfeier werde im engsten Familienkreis stattfinden.