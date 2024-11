14.11.2024 20:17 724 Unfall im Erzgebirge: Autos krachen an Grundstücksausfahrt zusammen

Im Erzgebirge krachte es am heutigen Donnerstagabend: An einer Grundstücksausfahrt in Elterlein stießen zwei Autos zusammen.

Von Julian Winkler

Elterlein - Heftiger Crash am heutigen Donnerstagabend im Erzgebirge: Auf einer Dorfstraße krachten zwei Autos zusammen. Dieser Skoda wollte offenbar aus einer Einfahrt herausfahren, krachte dabei mit einem weiteren Skoda zusammen. © Bernd März Der Crash geschah gegen 19 Uhr auf der Talstraße in Hermannsdorf, einem Ortsteil von Elterlein. Dort krachte aus bisher unbekannter Ursache ein Skoda-Fahrer mit einem weiteren Skoda zusammen. Offenbar wollte einer der Fahrer aus einem Grundstück herausfahren, anschließend kam es zum Zusammenstoß. Das Auto, das aus dem Grundstück herausfahren wollte, wurde dabei heftig beschädigt - Totalschaden! Der andere Skoda wies leichte Beschädigungen auf. Die Feuerwehr klemmte die Batterien ab und kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel. Bei dem Unfall soll laut ersten Informationen einer der Skoda-Fahrer verletzt worden sein. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Beim zweiten Skoda sprangen die Airbags auf. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab. © Bernd März Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Wie hoch der Sachschaden durch den Crash ist, steht noch nicht fest. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Hermannsdorf, der Rettungsdienst und die Polizei

Titelfoto: Bernd März