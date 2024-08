Viertausend Gäste im Erzgebirge erwartet: Was ist in Altenberg los?

Altenberg - Reges Treiben herrscht dieses Wochenende im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das schöne Wetter lockt die Menschen in Scharen raus in die Natur. Parallel steigt das zweite Altenberger Festival, bei dem 4000 Besucher erwartet werden.

Thomas Röpke (45) stellt das Altenberger Festival zum zweiten Mal auf die Beine. © Max Patzig

Vier Events gibt's zwischen dem heutigen Freitag und Sonntag im Rahmen des Festivals an drei verschiedenen Orten zu erleben. Für Rock- wie auch Schlagerfans ist etwas dabei, genauso für die Kleinsten unter uns sowie Comedy-Interessierte.

Das besondere beim Altenberger Festival: Ein Ticket gewährt zwar nur Zutritt zu einer dieser Veranstaltungen, doch zahlreiche Vergünstigungen und Angebote locken noch weiter.

"Es gibt beispielsweise für Ticketinhaber gratis Führungen durch die Altenberger Kräuterlikörfabrik", erklärt Eventmacher Thomas Röpke (45), "aber auch die Möglichkeit, kostenfrei auf der Sommer-Rodelbahn zu fahren, den Wildpark in Geising zu besuchen oder bei der Hotelübernachtung zu sparen."

So will Röpke nicht nur seine Konzerte vermarkten, sondern auch nachhaltig für die Region als Urlaubsziel werben.

Und auch den ortsansässigen Händlern und Handwerkern soll unter die Arme gegriffen werden: "Die Wirtschaftsmeile gibt's auch wieder in der Stadt. Da zeigen lokale Unternehmer, was sie zu bieten haben. Für Essen, Getränke und Kultur ist auch gesorgt", verspricht der gebürtige Altenberger.

Insgesamt 4000 Menschen erwartet Thomas Röpke an diesem Wochenende in dem Wintersport-Ort. Sein Highlight? "Die Summe des Ganzen: Dass man hier vier Events an drei Tagen hat, die allesamt an Orten steigen, die eigentlich keine Eventlocations sind."